На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович
Сьогодні, 15:21
У бою з росіянами загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Кондратович.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"З гіркотою в серці повідомляю вам про чергову втрату. Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, 4 липня 2023 року у Запорізькій області загинув ковельчанин Кондратович Дмитро Вікторович, 24.09.1972 року народження. Назавжди 50 років. Співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин похорону Дмитра Кондратовича повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"З гіркотою в серці повідомляю вам про чергову втрату. Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, 4 липня 2023 року у Запорізькій області загинув ковельчанин Кондратович Дмитро Вікторович, 24.09.1972 року народження. Назавжди 50 років. Співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин похорону Дмитра Кондратовича повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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