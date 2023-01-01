На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович
У бою з росіянами загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Кондратович.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"З гіркотою в серці повідомляю вам про чергову втрату. Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, 4 липня 2023 року у Запорізькій області загинув ковельчанин Кондратович Дмитро Вікторович, 24.09.1972 року народження. Назавжди 50 років. Співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин похорону Дмитра Кондратовича повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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