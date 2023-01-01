На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович

Дмитро Кондратович.



Про це Ігор Чайка.



"З гіркотою в серці повідомляю вам про чергову втрату. Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, 4 липня 2023 року у Запорізькій області загинув ковельчанин Кондратович Дмитро Вікторович, 24.09.1972 року народження. Назавжди 50 років. Співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин похорону Дмитра Кондратовича повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з росіянами загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомив Ковельський міський голова"З гіркотою в серці повідомляю вам про чергову втрату. Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, 4 липня 2023 року у Запорізькій області загинув ковельчанин Кондратович Дмитро Вікторович, 24.09.1972 року народження. Назавжди 50 років. Співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин похорону Дмитра Кондратовича повідомлять згодом.

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