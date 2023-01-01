На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський

На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський
На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території. На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.


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Теги: Росія, Україна, війна
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