У Луцьку на Воїнів-добровольців горить приміщення ЖЕКу

У Луцьку на Воїнів-добровольців горить приміщення ЖЕКу
Сьогодні, 7 липня, у Луцьку на вулиці Воїнів -добровольців сталося загорання у приміщенні ЖЕКу.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, загорання сталося близько 15.30. З вікон на третьому поверсі помітний дим.

На місці працюють рятувальники.

Деталі - згодом.
У Луцьку на Воїнів-добровольців горить приміщення ЖЕКу
У Луцьку на Воїнів-добровольців горить приміщення ЖЕКу

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Теги: Луцьк, пожежа, Воїнів -добровольців
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Коментарі 1
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Вулиця Федорова вже давно перейменована на вул. Воїнів добровольців. ось таких маємо недожурналістів, які самі не володіють інформацією.
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