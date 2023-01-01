У Луцьку на Воїнів-добровольців горить приміщення ЖЕКу
Сьогодні, 16:03
Сьогодні, 7 липня, у Луцьку на вулиці Воїнів -добровольців сталося загорання у приміщенні ЖЕКу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, загорання сталося близько 15.30. З вікон на третьому поверсі помітний дим.
На місці працюють рятувальники.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, загорання сталося близько 15.30. З вікон на третьому поверсі помітний дим.
На місці працюють рятувальники.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вулиця Федорова вже давно перейменована на вул. Воїнів добровольців. ось таких маємо недожурналістів, які самі не володіють інформацією.
Останні новини
У Луцькому районі – ДТП за участю вантажівки
Сьогодні, 16:36
У Луцьку на Воїнів-добровольців горить приміщення ЖЕКу
Сьогодні, 16:03
На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський
Сьогодні, 15:43
Медіа