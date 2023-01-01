На Волині рідним померлих захисників вручили державні нагороди. ФОТО





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Мама старшого солдата Дмитра Адамовича отримала медаль «За військову службу Україні», яку її сину присвоєно указом Президента України від 9-го листопада 2022 року за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України та зразкове виконання військового обов’язку.



Почесний нагрудний знак від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного «Золотий хрест» отримали діти померлого старшого солдата Тараса Марходея. Дану нагороду присвоюють військовослужбовцям за сумлінне й успішне виконання бойових завдань і за високі показники бойової підготовки.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6-го липня у Володимирі членам родин загиблих та померлих військовослужбовців вручили дві державні нагороди.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці міста.Мама старшого солдатаотримала медаль «За військову службу Україні», яку її сину присвоєно указом Президента України від 9-го листопада 2022 року за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України та зразкове виконання військового обов’язку.Почесний нагрудний знак від Головнокомандувача Збройних Сил України«Золотий хрест» отримали діти померлого старшого солдата. Дану нагороду присвоюють військовослужбовцям за сумлінне й успішне виконання бойових завдань і за високі показники бойової підготовки.

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