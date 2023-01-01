Війна забрала життя Героя з Волині Тараса Марходея

Тарас Юрійович Марходей.



Про це Ігор Пальонка.



"Старший солдат мужньо захищав рідну землю та відстоював незалежність України з першого дня повномасштабного вторгнення. За плечима у молодого чоловіка уже був бойовий досвід участі в АТО, тож, не зволікаючи, знову узяв до рук зброю.



У нього залишився батько, який також зараз воює у лавах ЗСУ, брат, дружина та двоє діток.



Щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя! Вічна йому пам’ять та слава!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час прощання з Тарасом Марходеєм повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із зони проведення бойових дій надійшла іще одна трагічна звістка – виконуючи завдання із відсічі збройної агресії РФ, помер 29-річний володимирчанинПро це повідомив міський голова Володимира"Старший солдат мужньо захищав рідну землю та відстоював незалежність України з першого дня повномасштабного вторгнення. За плечима у молодого чоловіка уже був бойовий досвід участі в АТО, тож, не зволікаючи, знову узяв до рук зброю.У нього залишився батько, який також зараз воює у лавах ЗСУ, брат, дружина та двоє діток.Щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя! Вічна йому пам’ять та слава!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час прощання з Тарасом Марходеєм повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію