Війна забрала життя Героя з Волині Тараса Марходея

Війна забрала життя Героя з Волині Тараса Марходея
Із зони проведення бойових дій надійшла іще одна трагічна звістка – виконуючи завдання із відсічі збройної агресії РФ, помер 29-річний володимирчанин Тарас Юрійович Марходей.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Старший солдат мужньо захищав рідну землю та відстоював незалежність України з першого дня повномасштабного вторгнення. За плечима у молодого чоловіка уже був бойовий досвід участі в АТО, тож, не зволікаючи, знову узяв до рук зброю.

У нього залишився батько, який також зараз воює у лавах ЗСУ, брат, дружина та двоє діток.

Щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя! Вічна йому пам’ять та слава!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прощання з Тарасом Марходеєм повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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