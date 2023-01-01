Війна забрала життя Героя з Волині Тараса Марходея
Сьогодні, 10:00
Із зони проведення бойових дій надійшла іще одна трагічна звістка – виконуючи завдання із відсічі збройної агресії РФ, помер 29-річний володимирчанин Тарас Юрійович Марходей.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Старший солдат мужньо захищав рідну землю та відстоював незалежність України з першого дня повномасштабного вторгнення. За плечима у молодого чоловіка уже був бойовий досвід участі в АТО, тож, не зволікаючи, знову узяв до рук зброю.
У нього залишився батько, який також зараз воює у лавах ЗСУ, брат, дружина та двоє діток.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя! Вічна йому пам’ять та слава!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прощання з Тарасом Марходеєм повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Старший солдат мужньо захищав рідну землю та відстоював незалежність України з першого дня повномасштабного вторгнення. За плечима у молодого чоловіка уже був бойовий досвід участі в АТО, тож, не зволікаючи, знову узяв до рук зброю.
У нього залишився батько, який також зараз воює у лавах ЗСУ, брат, дружина та двоє діток.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя! Вічна йому пам’ять та слава!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прощання з Тарасом Марходеєм повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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