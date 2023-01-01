Внаслідок агресії РФ на Волині було пошкоджено 37 об'єктів: які саме

Внаслідок агресії РФ на Волині було пошкоджено 37 об'єктів: які саме
За рік на Волині через ракетні удари РФ зазнали руйнації чи пошкоджень 37 різних об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Про це розповів у коментарі Суспільному директор департаменту інфраструктури обласної військової адміністрації Степан Білан.

До переліку не входять військові об'єкти: Луцький аеродром та військова частина у Володимирі.

Зі слів Степана Білана, в ОВА обліковують інформацію про пошкоджені об'єкти з першого дня повномасштабного вторгнення. Дані надають органи місцевого самоврядування.

"Наразі пошкоджень зазнав 21 житловий будинок, два об'єкти критичної інфраструктури, дві дороги, нафтобаза та 11 об'єктів ремонтно-монтажного комбінату", – зазначив директор обласного департаменту інфраструктури.

Загальна сума збитків, завданих цивільним об'єктам – 12,2 мільйона гривень.

Нагадаємо що зранку 24 лютого по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ударів по інфраструктурі об'єкта.

27 лютого по військовій частині поруч із містом Володимир на Волині завдали повітряно-ракетний удар. Обстріл вівся з території Білорусі.

Ввечері 27 березня у Луцьку російські війська завдали ракетний удар по нафтобазі. Пожежу в резервуарах рятувальники гасили більше доби.

Зранку 11 березня війська РФ вдруге обстріляли луцький військовий аеродром. Тоді четверо людей загинули, шестеро – травмувалися. Вперше в об'єкт поцілили 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення.

25 липня в небі над Волинню військові знищили два безпілотні літальні об'єкти. Військові збили ворожі безпілотники, але уламки одного із них впали на приватні житлові будинки. Одна людина загинула, ще п'ятьох травмованих, троє з яких – діти, доставили в лікарню.

В районі на Волині 4 квітня силами протиповітряної оборони була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.

Ввечері 26 березня у повітряному просторі Волині військові збили три ракети. Всього зі сторони Білорусі тоді випустили чотири ракети, одна з ракет влучила у нафтобазу на Рівненщині.

Зранку 22 жовтня у Луцьку та Ковелі пролунали кілька вибухів. Після цього в місті зникли енергопостачання та вода. У Луцьку від ударної хвилі травмувалася одна людина.

В Ковелі 15 листопада зафіксували декілька вибухів. Інформацію про це підтвердив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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