Це ракетні удари по нафтобазі, – військова адміністрація про вибухи у Луцьку

У Луцьку. Мешканці деяких районів спостерігають пожежу та дим.Наразі вже відомо, що це були удари по нафтобазі.Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністраціїСтаном на 22:40 повітряна тривога триває, тож усіх просять залишатися в укриттях.Зауважимо, що 21:41 на Волині оголосили повітряну тривогу. А вже о 22:00 пролунав вибух. Щоправда, додаток "Повітряна тривога" спрацював чомусь значно пізніше.Міський головапісля вибуху закликав всіх залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео.Нагадаємо, вчора, 26 березня, увечері