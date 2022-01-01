Це ракетні удари по нафтобазі, – військова адміністрація про вибухи у Луцьку
Сьогодні, 22:42
У Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігають пожежу та дим.
Наразі вже відомо, що це були удари по нафтобазі.
Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
Станом на 22:40 повітряна тривога триває, тож усіх просять залишатися в укриттях.
Зауважимо, що 21:41 на Волині оголосили повітряну тривогу. А вже о 22:00 пролунав вибух. Щоправда, додаток "Повітряна тривога" спрацював чомусь значно пізніше.
Міський голова Ігор Поліщук після вибуху закликав всіх залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео.
Нагадаємо, вчора, 26 березня, увечері протиповітряна оборона збила три ворожі цілі у небі над Волинню.
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Наразі вже відомо, що це були удари по нафтобазі.
Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
Станом на 22:40 повітряна тривога триває, тож усіх просять залишатися в укриттях.
Зауважимо, що 21:41 на Волині оголосили повітряну тривогу. А вже о 22:00 пролунав вибух. Щоправда, додаток "Повітряна тривога" спрацював чомусь значно пізніше.
Міський голова Ігор Поліщук після вибуху закликав всіх залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео.
Нагадаємо, вчора, 26 березня, увечері протиповітряна оборона збила три ворожі цілі у небі над Волинню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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