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Це ракетні удари по нафтобазі, – військова адміністрація про вибухи у Луцьку

Це ракетні удари по нафтобазі, – військова адміністрація про вибухи у Луцьку
У Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігають пожежу та дим.

Наразі вже відомо, що це були удари по нафтобазі.

Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

Станом на 22:40 повітряна тривога триває, тож усіх просять залишатися в укриттях.

Зауважимо, що 21:41 на Волині оголосили повітряну тривогу. А вже о 22:00 пролунав вибух. Щоправда, додаток "Повітряна тривога" спрацював чомусь значно пізніше.

Міський голова Ігор Поліщук після вибуху закликав всіх залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео.

Нагадаємо, вчора, 26 березня, увечері протиповітряна оборона збила три ворожі цілі у небі над Волинню.

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Теги: вибухи, Луцьк
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