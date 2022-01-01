28 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає своє 97-річчя учасник бойових дій Другої світової війни полковник у відставціОлексій Тихонович брав участь у звільнені Волині від німецько-фашистських загарбників, а в повоєнний час служив у танковому підрозділі однієї із дислокованих на території області військових частин. За мужність і відвагу відзначений бойовими нагородами. Він один із засновників ветеранської організації Волині.З днем народження колишнього фронтовика вітає президія Волинської обласної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій. Довгих літ вам, шановний Олексію Тихоновичу, міцного здоров’я і мирного неба над головою.Також сьогодні день народження у журналістки. Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.Іменини 28 березня в Олександра й Дениса.Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.