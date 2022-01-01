28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає своє 97-річчя учасник бойових дій Другої світової війни полковник у відставці Олексій Ліхторович.
Олексій Тихонович брав участь у звільнені Волині від німецько-фашистських загарбників, а в повоєнний час служив у танковому підрозділі однієї із дислокованих на території області військових частин. За мужність і відвагу відзначений бойовими нагородами. Він один із засновників ветеранської організації Волині.
З днем народження колишнього фронтовика вітає президія Волинської обласної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій. Довгих літ вам, шановний Олексію Тихоновичу, міцного здоров’я і мирного неба над головою.
Також сьогодні день народження у журналістки Ольги Магас. Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.
За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.
Іменини 28 березня в Олександра й Дениса.
Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.
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Олексій Тихонович брав участь у звільнені Волині від німецько-фашистських загарбників, а в повоєнний час служив у танковому підрозділі однієї із дислокованих на території області військових частин. За мужність і відвагу відзначений бойовими нагородами. Він один із засновників ветеранської організації Волині.
З днем народження колишнього фронтовика вітає президія Волинської обласної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій. Довгих літ вам, шановний Олексію Тихоновичу, міцного здоров’я і мирного неба над головою.
Також сьогодні день народження у журналістки Ольги Магас. Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.
За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.
Іменини 28 березня в Олександра й Дениса.
Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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