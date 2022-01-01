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Попередньо – жертв немає, – Погуляйко про обстріл нафтобази у Луцьку

Попередньо – жертв немає, – Погуляйко про обстріл нафтобази у Луцьку
Крилата ракета, яка влучили у нафтобазу у Луцьку, була випущена зі сторони Республіки Білорусь.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, який відвідав місце події.

За його даними, ракета летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати.

Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертв немає.

Він наголосив, що ситуація контрольована, та закликав волинян зберігати спокій.

Нагадаємо, увечері 27 березня лучани почули один гучний вибух та щонайменше один більш глухий.

Згодом начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що то були ракетні удари по нафтобазі у Луцьку.

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Теги: вибухи, Луцьк, нафтобаза
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