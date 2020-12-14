Грошова допомога переселенцям: Мінфін оприлюднив деталі програм підтримки





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Зокрема, для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна допомога від держави в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослого і 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю.



"Ця виплата нараховується щомісяця протягом воєнного стану плюс 1 місяць після його закінчення або скасування", – ідеться у повідомленні.



Заявку можна подати особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу або ж за допомогою порталу чи додатку Дія.



Роботодавці також зможуть подати заявку для отримання компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу в розмірі 6,5 тисячі гривень на місяць. Виплата здійснюватиметься впродовж перших двох місяців від початку працевлаштування.



"Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про працівників через портал "Дія" або подати заявку на виплату до Державної служби зайнятості. Це можна зробити не раніше ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи співробітника", – зазначили у Мінекономіки.



Родинам, які прихистили у своїх домівках вимушених переселенців, передбачене відшкодування комунальних платежів – по 450 гривень на особу.



"Програма допомоги підприємствам, які забезпечують українців робочими місцями, є послідовним продовженням державної підтримки економіки, що стимулюватиме активізацію бізнесу в регіонах, де не здійснюються активні бойові дії. Програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб – виплата допомоги та компенсація комунальних платежів – дасть змогу громадянам адаптуватися на нових локаціях”, – зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд розпочинає низку програм з підтримки вимушених переселенців, які залишили житло і втратили роботу через вторгнення Росії в Україну. Програми допоможуть швидше активізувати бізнес та полегшать фінансове становище громадян, зазначають в уряді.Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки.Зокрема, для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна допомога від держави в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослого і 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю."Ця виплата нараховується щомісяця протягом воєнного стану плюс 1 місяць після його закінчення або скасування", – ідеться у повідомленні.Заявку можна подати особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу або ж за допомогою порталу чи додатку Дія.Роботодавці також зможуть подати заявку для отримання компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу в розмірі 6,5 тисячі гривень на місяць. Виплата здійснюватиметься впродовж перших двох місяців від початку працевлаштування."Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про працівників через портал "Дія" або подати заявку на виплату до Державної служби зайнятості. Це можна зробити не раніше ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи співробітника", – зазначили у Мінекономіки.Родинам, які прихистили у своїх домівках вимушених переселенців, передбачене відшкодування комунальних платежів – по 450 гривень на особу."Програма допомоги підприємствам, які забезпечують українців робочими місцями, є послідовним продовженням державної підтримки економіки, що стимулюватиме активізацію бізнесу в регіонах, де не здійснюються активні бойові дії. Програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб – виплата допомоги та компенсація комунальних платежів – дасть змогу громадянам адаптуватися на нових локаціях”, – зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки

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