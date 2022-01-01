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Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь

Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь
Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення "Азов", загинув у бою за Маріуполь.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на тренера Олега Скирту.

"Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося", -написав тренер Максима Олег Скирта.

Кагал є першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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