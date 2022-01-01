Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь
Сьогодні, 05:57
Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення "Азов", загинув у бою за Маріуполь.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на тренера Олега Скирту.
"Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося", -написав тренер Максима Олег Скирта.
Кагал є першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на тренера Олега Скирту.
"Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося", -написав тренер Максима Олег Скирта.
Кагал є першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У боях з окупантами загинув волинянин Анатолій Боговід
Сьогодні, 00:31
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь
Сьогодні, 05:57
На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення білорусів у війну, – Генштаб
Сьогодні, 01:25
Медіа