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На Волинському напрямку продовжується ведення оборонних операцій, – Генштаб

На Волинському напрямку продовжується ведення оборонних операцій, – Генштаб
Розпочалася тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.

Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.

Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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