Росіяни вбили в Україні 143 дитини





Про це Людмила Денiсова в Телеграмі.



«Станом на 8 годину 28 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей», - йдеться в дописі.



Також вона додає, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини, ще 216 - постраждало.Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людинив Телеграмі.«Станом на 8 годину 28 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей», - йдеться в дописі.Також вона додає, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

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