Росіяни вбили в Україні 143 дитини
Сьогодні, 08:40
З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини, ще 216 - постраждало.
Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова в Телеграмі.
«Станом на 8 годину 28 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей», - йдеться в дописі.
Також вона додає, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
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Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова в Телеграмі.
«Станом на 8 годину 28 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей», - йдеться в дописі.
Також вона додає, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
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