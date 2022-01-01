Мер Славутича заявив, що російські окупанти залишили місто





Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI в



За його словами, у місті не залишилося російських військових.



Фомічев також розповів про фейки, які намагалися поширювати росіяни – начебто місто співпрацює з окупантами та просило гуманітарну допомогу.



"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо", – наголосив мер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти покинули Славутич на Київщині. Вони перевірили місто і виїхали.Про це повідомив мер Славутичау відеозверненні, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI в Телеграмі За його словами, у місті не залишилося російських військових.Фомічев також розповів про фейки, які намагалися поширювати росіяни – начебто місто співпрацює з окупантами та просило гуманітарну допомогу."Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо", – наголосив мер.

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