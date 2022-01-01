Мер Славутича заявив, що російські окупанти залишили місто
Сьогодні, 09:09
Російські окупанти покинули Славутич на Київщині. Вони перевірили місто і виїхали.
Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI в Телеграмі.
За його словами, у місті не залишилося російських військових.
Фомічев також розповів про фейки, які намагалися поширювати росіяни – начебто місто співпрацює з окупантами та просило гуманітарну допомогу.
"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо", – наголосив мер.
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Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI в Телеграмі.
За його словами, у місті не залишилося російських військових.
Фомічев також розповів про фейки, які намагалися поширювати росіяни – начебто місто співпрацює з окупантами та просило гуманітарну допомогу.
"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо", – наголосив мер.
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