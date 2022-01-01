Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили
Сьогодні, 09:48
Учора, 27 березня, у Луцьку внаслідок ракетного обстрілу загорілася нафтобаза. Пожежу досі не погасили.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму черговому відеозверненні.
"Нафтобаза доволі серйозно постраждала. На цю хвилину продовжується гасіння пожежі, вона тривала всю ніч", - зазначив мер.
Він подякував працівникам ДСНС за роботу і додав, що постраждалих, на щастя, немає. Також вкотре нагадав, що публікувати фото та відео вибухів та їх наслідків - заборонено.
"Рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку. О 8:12 пожежу локалізовано. Триває ліквідація", - зауважили в пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня.
Згодом стало відомо, що це ракетні удари по нафтобазі.
Головне зображення ілюстративне
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму черговому відеозверненні.
"Нафтобаза доволі серйозно постраждала. На цю хвилину продовжується гасіння пожежі, вона тривала всю ніч", - зазначив мер.
Він подякував працівникам ДСНС за роботу і додав, що постраждалих, на щастя, немає. Також вкотре нагадав, що публікувати фото та відео вибухів та їх наслідків - заборонено.
"Рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку. О 8:12 пожежу локалізовано. Триває ліквідація", - зауважили в пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня.
Згодом стало відомо, що це ракетні удари по нафтобазі.
Головне зображення ілюстративне
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