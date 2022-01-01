Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили

Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили
Учора, 27 березня, у Луцьку внаслідок ракетного обстрілу загорілася нафтобаза. Пожежу досі не погасили.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму черговому відеозверненні.

"Нафтобаза доволі серйозно постраждала. На цю хвилину продовжується гасіння пожежі, вона тривала всю ніч", - зазначив мер.

Він подякував працівникам ДСНС за роботу і додав, що постраждалих, на щастя, немає. Також вкотре нагадав, що публікувати фото та відео вибухів та їх наслідків - заборонено.

"Рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку. О 8:12 пожежу локалізовано. Триває ліквідація", - зауважили в пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня.

Згодом стало відомо, що це ракетні удари по нафтобазі.

Головне зображення ілюстративне




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, нафтобаза, пожежа, вибуху
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 28 березня
Сьогодні, 10:13
Чи вимкнуть у Луцьку опалення найближчими днями
Сьогодні, 09:54
Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили
Сьогодні, 09:48
Мер Славутича заявив, що російські окупанти залишили місто
Сьогодні, 09:09
Росіяни вбили в Україні 143 дитини
Сьогодні, 08:40
Схожі новини
Попередньо – жертв немає, – Погуляйко про обстріл нафтобази у Луцьку Попередньо – жертв немає, – Погуляйко про обстріл нафтобази у Луцьку
Сьогодні, 00:54
Пожежу на нафтобазі у місті Дубно локалізували, населенню нічого не загрожує Пожежу на нафтобазі у місті Дубно локалізували, населенню нічого не загрожує
26 березень, 23:52
У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей
25 березень, 11:40
Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідували Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідували
12 березень, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Алкоголь у 25 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезих керманичів
Сьогодні, 11:03
 0
На Харківщині окупанти обстріляли авто з родиною, загинули всі
Сьогодні, 10:46
 0
Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 28 березня
Сьогодні, 10:13
 0
Чи вимкнуть у Луцьку опалення найближчими днями
Сьогодні, 09:54
 0
Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили
Сьогодні, 09:48
 0
Медіа
відео
1/8