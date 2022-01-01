Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили

Учора, 27 березня, у Луцьку внаслідок ракетного обстрілу загорілася нафтобаза. Пожежу досі не погасили.Про це повідомив міський головау своєму черговому відеозверненні."Нафтобаза доволі серйозно постраждала. На цю хвилину продовжується гасіння пожежі, вона тривала всю ніч", - зазначив мер.Він подякував працівникам ДСНС за роботу і додав, що постраждалих, на щастя, немає. Також вкотре нагадав, що публікувати фото та відео вибухів та їх наслідків - заборонено."Рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку. О 8:12 пожежу локалізовано. Триває ліквідація", - зауважили в пресслужбі ДСНС у Волинській області.Нагадаємо,приблизно о 22:00 27 березня.Згодом стало відомо, що це