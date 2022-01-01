Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 28 березня





Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.



Тож, загальні втрати Росії орієнтовно склали:



особового складу ‒ 17000 осіб,

танків ‒ 586 од,

бойових броньованих машин ‒ 1694 од,

артилерійських систем – 302 од,

РСЗВ ‒ 95 од,

засоби ППО ‒ 54 од,

літаків – 123 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки ‒ 1150 од,

кораблі ‒ 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,

спеціальна техніка ‒ 21,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника станом на ранок 28 березня.Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.Тож, загальні втрати Росії орієнтовно склали:особового складу ‒ 17000 осіб,танків ‒ 586 од,бойових броньованих машин ‒ 1694 од,артилерійських систем – 302 од,РСЗВ ‒ 95 од,засоби ППО ‒ 54 од,літаків – 123 од,гелікоптерів – 127 од,автомобільної техніки ‒ 1150 од,кораблі ‒ 7 од,цистерн з ПММ - 73,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,спеціальна техніка ‒ 21,пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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