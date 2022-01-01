Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 28 березня

Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 28 березня
У Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника станом на ранок 28 березня.

Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.

Тож, загальні втрати Росії орієнтовно склали:

особового складу ‒ 17000 осіб,
танків ‒ 586 од,
бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
артилерійських систем – 302 од,
РСЗВ ‒ 95 од,
засоби ППО ‒ 54 од,
літаків – 123 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки ‒ 1150 од,
кораблі ‒ 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,
спеціальна техніка ‒ 21,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Втрати ворога, Генштаб
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