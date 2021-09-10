Алкоголь у 25 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезих керманичів

Алкоголь у 25 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезих керманичів
За добу волинські патрульні виявили сімох водіїв, які керували у стані сп'яніння. Рекорд поставив 38-річний керманич Peugeot, після його перевірки стрілки драгера показали "в небо".

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Фейсбуці.

25-річний водій Nissan мав 1,24 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 6 разів.

25-річний керманич Mercedes-Benz — 2,11, що перевищує норму в 10 разів.

18-річний кермувальник Ford, після проходження огляду на стан сп'яніння, отримав результат у 0,35 проміле.

У 35-річного керманича Mazda результат огляду становив 1,87 проміле.

Ще одиному 35-річному кермувальнику Volkswagen огляд показав результат у 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

34-річний водій Audi пройшов огляд, де драгера показав 0,58 проміле.

Рекорд поставив 38-річний керманич Peugeot. Після його огляду на стан сп'яніння, стрілки драгера показали "в небо", що означає більше 5 проміле (перевищення у 25 разів).

На всіх порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобілі доставили на спецмайданчик та передали інформацію у військову адміністрацію.

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Теги: Волинь, патрульні, п'яний водій
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