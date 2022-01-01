Путін хоче застосувати ядерну зброю, – Bellingcat





Про це заявив журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв в ефірі єдиного телемарафону, пише "



Грозєв також зазначив, що одноособове рішення глави Кремля — не дає дозволу на запуск боєголовки.



"Путін може надати таке розпорядження, але ядерна зброя — це не умовна червона кнопка. Є 5 людей, які мають виконати всі ці розпорядження ланцюжком до того, як ракета реально вилетить", — завив Грозєв.



Розслідувач розповів журналістам, що багато спілкувався з людьми зі спецслужб Росії.



"Це ті самі люди, які ще до початку війни, в грудні-січні нас попереджали, що це дуже ймовірно, що Путін сам цього дуже хоче, що він навіть хизувався своєму близькому колу, що він готовий на це піти. Тепер ці люди кажуть, в новій ситуації, щоб застосувати ядерну зброю потрібно п'ять людей, які мають виконати це розпорядження. І зараз знайдеться кілька людей, які не виконають це розпорядження", — каже Грозєв.



Він також висловив припущення, що Шойгу нині знаходиться в укритті. Якщо РФ прийматиме рішення про потенційний ядерний удар, військове керівництво заздалегідь має бути сховане. Тому Грозєв упевнений, що Шойгу перебуває умовно у бункері: “Простеживши рух його літака, ми бачимо практично щоденні вильоти в Уфу і знаючи, що там знаходяться бункери, це дає очевидну відповідь”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росії Володимир Путін може завдати ядерного удару по Україні, якщо його план про взяття Києва не буде реалізовано.Про це заявив журналіст-розслідувач видання "Bellingcat"в ефірі єдиного телемарафону, пише " Суспільне ".Грозєв також зазначив, що одноособове рішення глави Кремля — не дає дозволу на запуск боєголовки."Путін може надати таке розпорядження, але ядерна зброя — це не умовна червона кнопка. Є 5 людей, які мають виконати всі ці розпорядження ланцюжком до того, як ракета реально вилетить", — завив Грозєв.Розслідувач розповів журналістам, що багато спілкувався з людьми зі спецслужб Росії."Це ті самі люди, які ще до початку війни, в грудні-січні нас попереджали, що це дуже ймовірно, що Путін сам цього дуже хоче, що він навіть хизувався своєму близькому колу, що він готовий на це піти. Тепер ці люди кажуть, в новій ситуації, щоб застосувати ядерну зброю потрібно п'ять людей, які мають виконати це розпорядження. І зараз знайдеться кілька людей, які не виконають це розпорядження", — каже Грозєв.Він також висловив припущення, що Шойгу нині знаходиться в укритті. Якщо РФ прийматиме рішення про потенційний ядерний удар, військове керівництво заздалегідь має бути сховане. Тому Грозєв упевнений, що Шойгу перебуває умовно у бункері: “Простеживши рух його літака, ми бачимо практично щоденні вильоти в Уфу і знаючи, що там знаходяться бункери, це дає очевидну відповідь”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію