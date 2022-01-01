Путін хоче застосувати ядерну зброю, – Bellingcat

Путін хоче застосувати ядерну зброю, – Bellingcat
Президент Росії Володимир Путін може завдати ядерного удару по Україні, якщо його план про взяття Києва не буде реалізовано.

Про це заявив журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв в ефірі єдиного телемарафону, пише "Суспільне".

Грозєв також зазначив, що одноособове рішення глави Кремля — не дає дозволу на запуск боєголовки.

"Путін може надати таке розпорядження, але ядерна зброя — це не умовна червона кнопка. Є 5 людей, які мають виконати всі ці розпорядження ланцюжком до того, як ракета реально вилетить", — завив Грозєв.

Розслідувач розповів журналістам, що багато спілкувався з людьми зі спецслужб Росії.

"Це ті самі люди, які ще до початку війни, в грудні-січні нас попереджали, що це дуже ймовірно, що Путін сам цього дуже хоче, що він навіть хизувався своєму близькому колу, що він готовий на це піти. Тепер ці люди кажуть, в новій ситуації, щоб застосувати ядерну зброю потрібно п'ять людей, які мають виконати це розпорядження. І зараз знайдеться кілька людей, які не виконають це розпорядження", — каже Грозєв.

Він також висловив припущення, що Шойгу нині знаходиться в укритті. Якщо РФ прийматиме рішення про потенційний ядерний удар, військове керівництво заздалегідь має бути сховане. Тому Грозєв упевнений, що Шойгу перебуває умовно у бункері: “Простеживши рух його літака, ми бачимо практично щоденні вильоти в Уфу і знаючи, що там знаходяться бункери, це дає очевидну відповідь”.

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Теги: Христо Грозєв, путін, ядерна зброя
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