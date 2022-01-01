Колишній громадянин Росії спалив свій паспорт і вступив до лав ЗСУ. ВІДЕО

Колишній громадянин Росії спалив свій паспорт і вступив до лав ЗСУ. ВІДЕО
Етнічний українець з російським громадянством Олександр Лузенко віднині спалив свій паспорт і вступив до лав Збройних Сил України.

Про це інформує Служба безпеки України у Фейсбуці.

Зауважують, що 9 років пан Олександр працював у службі надзвичайних ситуацій в РФ і врятував не одне життя.

З 2017 року живе в Україні і сьогодні називає себе колишнім громадянином Росії. Каже, що не міг більше дивитись, як загарбники, прийшовши сюди, руйнують усе підряд і вбивають мирне населення.

Тож зараз вступив до лав ЗСУ і готовий віддати життя за Україну.
Звичайно, що зробив це після ретельних перевірок з боку українських спецслужб.

А російський паспорт та військовий квиток ЗС РФ розірвав на шматки та спалив як непотріб: «Нехай Росія горить полум’ям так, як горять її документи».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Війна, ЗСУ, РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися дві автівки: є постраждалий
Сьогодні, 12:07
Житель Краматорська через Волинь хотів перетнути кордон із підробленими документами
Сьогодні, 12:01
Колишній громадянин Росії спалив свій паспорт і вступив до лав ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО
Сьогодні, 11:46
Путін хоче застосувати ядерну зброю, – Bellingcat
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу
25 березень, 15:00
У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
25 березень, 14:47
Зеленський запросив Папу Римського в Україну Зеленський запросив Папу Римського в Україну
23 березень, 00:56
Найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила купувати нафту в РФ Найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила купувати нафту в РФ
22 березень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'яний мотоцикліст втрапив у ДТП
Сьогодні, 12:35
 0
У Луцьку магазин меблів власного виробництва відновив свою роботу
Сьогодні, 12:32
 0
У Луцьку зіткнулися дві автівки: є постраждалий
Сьогодні, 12:07
 0
Житель Краматорська через Волинь хотів перетнути кордон із підробленими документами
Сьогодні, 12:01
 0
Колишній громадянин Росії спалив свій паспорт і вступив до лав ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8