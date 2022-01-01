Колишній громадянин Росії спалив свій паспорт і вступив до лав ЗСУ. ВІДЕО

Етнічний українець з російським громадянствомвіднині спалив свій паспорт і вступив до лав Збройних Сил України.Про це інформує Служба безпеки України у Фейсбуці.Зауважують, що 9 років пан Олександр працював у службі надзвичайних ситуацій в РФ і врятував не одне життя.З 2017 року живе в Україні і сьогодні називає себе колишнім громадянином Росії. Каже, що не міг більше дивитись, як загарбники, прийшовши сюди, руйнують усе підряд і вбивають мирне населення.Тож зараз вступив до лав ЗСУ і готовий віддати життя за Україну.Звичайно, що зробив це після ретельних перевірок з боку українських спецслужб.А російський паспорт та військовий квиток ЗС РФ розірвав на шматки та спалив як непотріб: «Нехай Росія горить полум’ям так, як горять її документи».