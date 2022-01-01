Житель Краматорська через Волинь хотів перетнути кордон із підробленими документами





Про це інформує пресслужба поліції Волині.



Під час проходження прикордонного контролю надав для перевірки пакет документів, а саме, довідку лікарської комісії, картку обстеження та медичного огляду, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з ознаками підробки.



Перетнути кордон він мав намір у пішому порядку, однак в результаті опинився в підрозділі поліції Любомля.



Тут йому буде оголошена підозра за ч.4 ст.358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 березня у пункті пропуску "Ягодин", на Любомльщині, 36-річний уродженець Краматорська хотів перетнути кордон із підробленими документами.Про це інформує пресслужба поліції Волині.Під час проходження прикордонного контролю надав для перевірки пакет документів, а саме, довідку лікарської комісії, картку обстеження та медичного огляду, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з ознаками підробки.Перетнути кордон він мав намір у пішому порядку, однак в результаті опинився в підрозділі поліції Любомля.Тут йому буде оголошена підозра за ч.4 ст.358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

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