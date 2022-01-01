Житель Краматорська через Волинь хотів перетнути кордон із підробленими документами
Сьогодні, 12:01
26 березня у пункті пропуску "Ягодин", на Любомльщині, 36-річний уродженець Краматорська хотів перетнути кордон із підробленими документами.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Під час проходження прикордонного контролю надав для перевірки пакет документів, а саме, довідку лікарської комісії, картку обстеження та медичного огляду, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з ознаками підробки.
Перетнути кордон він мав намір у пішому порядку, однак в результаті опинився в підрозділі поліції Любомля.
Тут йому буде оголошена підозра за ч.4 ст.358 КК України – використання завідомо підробленого документа.
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Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Під час проходження прикордонного контролю надав для перевірки пакет документів, а саме, довідку лікарської комісії, картку обстеження та медичного огляду, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з ознаками підробки.
Перетнути кордон він мав намір у пішому порядку, однак в результаті опинився в підрозділі поліції Любомля.
Тут йому буде оголошена підозра за ч.4 ст.358 КК України – використання завідомо підробленого документа.
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