Житель Краматорська через Волинь хотів перетнути кордон із підробленими документами

Житель Краматорська через Волинь хотів перетнути кордон із підробленими документами
26 березня у пункті пропуску "Ягодин", на Любомльщині, 36-річний уродженець Краматорська хотів перетнути кордон із підробленими документами.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Під час проходження прикордонного контролю надав для перевірки пакет документів, а саме, довідку лікарської комісії, картку обстеження та медичного огляду, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з ознаками підробки.

Перетнути кордон він мав намір у пішому порядку, однак в результаті опинився в підрозділі поліції Любомля.

Тут йому буде оголошена підозра за ч.4 ст.358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

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Теги: Ягодин, Волинь, перетнути кордон
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