У Луцьку магазин меблів власного виробництва відновив свою роботу
Сьогодні, 12:32
Війна, безперечно, внесла свої корективи у життя кожного. Однак українці продовжують займатися буденними справами та працювати на благо країни та її економіки зокрема. Луцька меблева фабрика ВНД теж вирішила збагачувати скарбницю громади й надалі, тож відновила свою роботу.
Менеджерка фабрики ВНД Яна Спориш зазначає: зараз неабияк важливо підтримувати економіку і, звісно, зберігати робочі місця, а людей на підприємстві працює чимало.
Товари в магазині не втрачають своєї актуальності, попри складний час. Зокрема, враховуючи ситуацію, фабрика створила дещо бюджетніші варіанти ліжок.
Асортимент
Тут є все необхідне для дорослих та діток, каталог товарів для комфорту налічує чимало позицій:
• Прямі та кутові дивани
• Ліжка
• Крісла
• Вироби з масиву
• Тахти
• Пуфи
• Комоди і тумби
• Дерев'яні ніжки (декор)
• Матраси
Окрім того, із початком повномасштабної війни в Україні, меблева фабрика розпочала шити спальні мішки. У ВНД кажуть: допомагають, чим можуть, бо нині кожен має зробити свій внесок до спільної перемоги.
"Багато людей з виробництва, які не працювали у швейному цеху - навчилися і теж допомагають відшивати спальники", - зазначає менеджерка.
До слова, придбати товари можна не лише запропоновані на вітрині, а й під замовлення, обравши власний дизайн.
Переваги ВНД
• Логістика
Фабрика місцева, тож волинянам куди зручніше завітати до Луцька, аби побачити наживо та обрати товар, а окрім того, забезпечити транспортування габаритних меблів.
• Чесність
Та риса, якою дійсно пишаються працівники підприємства. Нерідко і так замучені ремонтом люди скаржаться на затримки в доставці товару. А меблі, як правило, відіграють чи не головну роль в інтер'єрі. У ВНД переконують, чекати дуже довго не доведеться, однак, якщо фабрика у визначені терміни таки не вкладається - вас точно попередять завчасно і залишатимуться на зв'язку.
• Довговічність
Ніщо так не тішить виробника, як вдячність клієнтів, які користуються його меблями упродовж багатьох років, а потім радять послуги своїм близьким.
Графік роботи та адреса
Понеділок-п'ятниця з 11 до 15 години,
м. Луцьк, бул. Дружби Народів, 6.
Більше інформації за номером 0954844182
або на сторінках в Instagram чи Facebook.
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Менеджерка фабрики ВНД Яна Спориш зазначає: зараз неабияк важливо підтримувати економіку і, звісно, зберігати робочі місця, а людей на підприємстві працює чимало.
Товари в магазині не втрачають своєї актуальності, попри складний час. Зокрема, враховуючи ситуацію, фабрика створила дещо бюджетніші варіанти ліжок.
Асортимент
Тут є все необхідне для дорослих та діток, каталог товарів для комфорту налічує чимало позицій:
• Прямі та кутові дивани
• Ліжка
• Крісла
• Вироби з масиву
• Тахти
• Пуфи
• Комоди і тумби
• Дерев'яні ніжки (декор)
• Матраси
Окрім того, із початком повномасштабної війни в Україні, меблева фабрика розпочала шити спальні мішки. У ВНД кажуть: допомагають, чим можуть, бо нині кожен має зробити свій внесок до спільної перемоги.
"Багато людей з виробництва, які не працювали у швейному цеху - навчилися і теж допомагають відшивати спальники", - зазначає менеджерка.
До слова, придбати товари можна не лише запропоновані на вітрині, а й під замовлення, обравши власний дизайн.
Переваги ВНД
• Логістика
Фабрика місцева, тож волинянам куди зручніше завітати до Луцька, аби побачити наживо та обрати товар, а окрім того, забезпечити транспортування габаритних меблів.
• Чесність
Та риса, якою дійсно пишаються працівники підприємства. Нерідко і так замучені ремонтом люди скаржаться на затримки в доставці товару. А меблі, як правило, відіграють чи не головну роль в інтер'єрі. У ВНД переконують, чекати дуже довго не доведеться, однак, якщо фабрика у визначені терміни таки не вкладається - вас точно попередять завчасно і залишатимуться на зв'язку.
• Довговічність
Ніщо так не тішить виробника, як вдячність клієнтів, які користуються його меблями упродовж багатьох років, а потім радять послуги своїм близьким.
Графік роботи та адреса
Понеділок-п'ятниця з 11 до 15 години,
м. Луцьк, бул. Дружби Народів, 6.
Більше інформації за номером 0954844182
або на сторінках в Instagram чи Facebook.
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