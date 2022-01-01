У Луцьку магазин меблів власного виробництва відновив свою роботу

Війна, безперечно, внесла свої корективи у життя кожного. Однак українці продовжують займатися буденними справами та працювати на благо країни та її економіки зокрема.теж вирішила збагачувати скарбницю громади й надалі, тож відновила свою роботу.Менеджерка фабрики ВНДзазначає: зараз неабияк важливо підтримувати економіку і, звісно, зберігати робочі місця, а людей на підприємстві працює чимало.Товари в магазині не втрачають своєї актуальності, попри складний час. Зокрема, враховуючи ситуацію, фабрика створила дещо бюджетніші варіанти ліжок.Тут є все необхідне для дорослих та діток,товарів для комфорту налічує чимало позицій:• Прямі та кутові дивани• Ліжка• Крісла• Вироби з масиву• Тахти• Пуфи• Комоди і тумби• Дерев'яні ніжки (декор)• МатрасиОкрім того, із початком повномасштабної війни в Україні, меблева фабрика розпочала шити спальні мішки. У ВНД кажуть: допомагають, чим можуть, бо нині кожен має зробити свій внесок до спільної перемоги."Багато людей з виробництва, які не працювали у швейному цеху - навчилися і теж допомагають відшивати спальники", - зазначає менеджерка.До слова, придбатиможна не лише запропоновані на вітрині, а й, обравши власний дизайн.• ЛогістикаФабрика місцева, тож волинянам куди зручніше завітати до Луцька, аби побачити наживо та обрати товар, а окрім того, забезпечити транспортування габаритних меблів.• ЧесністьТа риса, якою дійсно пишаються працівники підприємства. Нерідко і так замучені ремонтом люди скаржаться на затримки в доставці товару. А меблі, як правило, відіграють чи не головну роль в інтер'єрі. У ВНД переконують, чекати дуже довго не доведеться, однак, якщо фабрика у визначені терміни таки не вкладається - вас точно попередять завчасно і залишатимуться на зв'язку.• ДовговічністьНіщо так не тішить виробника, як вдячність клієнтів, які користуються його меблями упродовж багатьох років, а потім радять послуги своїм близьким.Більше інформації за номеромабо на сторінках вчи