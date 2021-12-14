На Волині п'яний мотоцикліст втрапив у ДТП

На Волині п'яний мотоцикліст втрапив у ДТП
У неділю, 27 березня, близько 21 години, 19-річний волинянин на Ковельщині, рухаючись мотоциклом, втрапив у ДТП.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Водій не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Молодика з травмами госпіталізували до реанімаційного відділення. Встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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Теги: мотоцикліст, ДТП, Волинь
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