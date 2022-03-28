Деяких викрадених українських мерів знайшли мертвими, – Зеленський
Сьогодні, 12:40
Президент Володимир Зеленський заявив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих.
Про це розповів Зеленський в інтерв’ю The economist, пише УП.
"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві", - сказав Зеленський.
Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили.
За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Зеленський в інтерв’ю The economist, пише УП.
"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві", - сказав Зеленський.
Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили.
За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Деяких викрадених українських мерів знайшли мертвими, – Зеленський
Сьогодні, 12:40
На Волині п'яний мотоцикліст втрапив у ДТП
Сьогодні, 12:35
Медіа