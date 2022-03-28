Деяких викрадених українських мерів знайшли мертвими, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих.



Про це розповів Зеленський в інтерв’ю The economist, пише



"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві", - сказав Зеленський.



Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили.



За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.

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