На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
Сьогодні, 13:00
22 лютого до поліції надійшла заява громадянина про те, що з території його дачі у с. Заболотці Володимир-Волинського району, проникнувши, викрали електроінструменти та інші предмети сільськогосподарського призначення.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Разом з тим, пізніше правоохоронці встановили ще трьох потерпілих, які звернулись з аналогічними заявами про крадіжки з їхніх дач.
Під час проведення розслідування та перевірки раніше судимих осіб за аналогічні злочини поліцейські встановили, що серію крадіжок вчинили двоє 28 та 41-річний жителі с. Шепель.
Провівши невідкладні обшуки у місцях проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно громадян.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Разом з тим, пізніше правоохоронці встановили ще трьох потерпілих, які звернулись з аналогічними заявами про крадіжки з їхніх дач.
Під час проведення розслідування та перевірки раніше судимих осіб за аналогічні злочини поліцейські встановили, що серію крадіжок вчинили двоє 28 та 41-річний жителі с. Шепель.
Провівши невідкладні обшуки у місцях проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно громадян.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
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На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
Сьогодні, 13:00
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