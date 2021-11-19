На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО

На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
22 лютого до поліції надійшла заява громадянина про те, що з території його дачі у с. Заболотці Володимир-Волинського району, проникнувши, викрали електроінструменти та інші предмети сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Разом з тим, пізніше правоохоронці встановили ще трьох потерпілих, які звернулись з аналогічними заявами про крадіжки з їхніх дач.

Під час проведення розслідування та перевірки раніше судимих осіб за аналогічні злочини поліцейські встановили, що серію крадіжок вчинили двоє 28 та 41-річний жителі с. Шепель.

Провівши невідкладні обшуки у місцях проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно громадян.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО

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Теги: злодії, Волинь
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