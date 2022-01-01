Пожежа на нафтобазі у Луцьку: медики дали поради тим, хто живе поруч

Пожежа на нафтобазі у Луцьку: медики дали поради тим, хто живе поруч
У Луцьку 27 березня вороги атакували нафтобазу, після чого сталася пожежа. Медики розповіли, як захиститися місцевим жителям, які мешкають поруч.

Про це інформує Медичний центр "Благомед" у Фейсбук.

Пожежу локалізували, жертв не виявили. Але якщо ви живете поблизу і відчуваєте запах диму, медики дали кілька порад:

- Залишайтеся вдома і зачиніть вікна
- Якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисні окуляри і маску/распіратор
- Робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу
- Уникайте надмірної фізичної активності
- Не провітрюйте квартиру
- За можливості пийте багато чистої води
- Прийміть душ

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Теги: пожежа, нафтобаза, поради, Луцьк, медики
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