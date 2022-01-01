Пожежа на нафтобазі у Луцьку: медики дали поради тим, хто живе поруч





Про це інформує Медичний центр "Благомед" у



Пожежу локалізували, жертв не виявили. Але якщо ви живете поблизу і відчуваєте запах диму, медики дали кілька порад:



- Залишайтеся вдома і зачиніть вікна

- Якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисні окуляри і маску/распіратор

- Робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу

- Уникайте надмірної фізичної активності

- Не провітрюйте квартиру

- За можливості пийте багато чистої води

- Прийміть душ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 27 березня вороги атакували нафтобазу , після чого сталася пожежа. Медики розповіли, як захиститися місцевим жителям, які мешкають поруч.Про це інформує Медичний центр "Благомед" у Фейсбук Пожежу локалізували, жертв не виявили. Але якщо ви живете поблизу і відчуваєте запах диму, медики дали кілька порад:- Залишайтеся вдома і зачиніть вікна- Якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисні окуляри і маску/распіратор- Робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу- Уникайте надмірної фізичної активності- Не провітрюйте квартиру- За можливості пийте багато чистої води- Прийміть душ

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