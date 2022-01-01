Пожежа на нафтобазі у Луцьку: медики дали поради тим, хто живе поруч
Сьогодні, 12:48
У Луцьку 27 березня вороги атакували нафтобазу, після чого сталася пожежа. Медики розповіли, як захиститися місцевим жителям, які мешкають поруч.
Про це інформує Медичний центр "Благомед" у Фейсбук.
Пожежу локалізували, жертв не виявили. Але якщо ви живете поблизу і відчуваєте запах диму, медики дали кілька порад:
- Залишайтеся вдома і зачиніть вікна
- Якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисні окуляри і маску/распіратор
- Робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу
- Уникайте надмірної фізичної активності
- Не провітрюйте квартиру
- За можливості пийте багато чистої води
- Прийміть душ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Медичний центр "Благомед" у Фейсбук.
Пожежу локалізували, жертв не виявили. Але якщо ви живете поблизу і відчуваєте запах диму, медики дали кілька порад:
- Залишайтеся вдома і зачиніть вікна
- Якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисні окуляри і маску/распіратор
- Робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу
- Уникайте надмірної фізичної активності
- Не провітрюйте квартиру
- За можливості пийте багато чистої води
- Прийміть душ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині затримали крадіїв, які «орудували» на дачах. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Пожежа на нафтобазі у Луцьку: медики дали поради тим, хто живе поруч
Сьогодні, 12:48
На Волині п'яний мотоцикліст втрапив у ДТП
Сьогодні, 12:35
Медіа