«На расслабоне, на чиле»: як російські окупанти розграбовують магазини в Україні
Сьогодні, 13:10
Російські загарбники продовжують грабувати магазини, випивати і розповідати про це своїм рідним. Армія «асвабадітєлєй» проявляється у всій своїй «красі».
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Волинській області.
Особливо «везучими» себе вважають ті, хто стоять у Київській області.
«Ты пила абсент когда-нибудь?», – запитує у своєї дівчини вояка. А на її здивоване запитання, чи він, бува, не на курорті, відповідає: «Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой ху*ни набрали»...
Оскільки рашисти розуміють, що Київ їм не взяти, то ставлять для себе більш «приземлені» завдання: «Будем пивко ху*ить. У них пиво… прямо вообще ох*нное».
Далеких планів на майбутнє робити не береться: «Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно че здесь и когда…».
«Бо перспектива у них одна: повернутись додому у пластикових пакетах. Не найкращий одяг для весілля», - кажуть в СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ у Волинській області.
Особливо «везучими» себе вважають ті, хто стоять у Київській області.
«Ты пила абсент когда-нибудь?», – запитує у своєї дівчини вояка. А на її здивоване запитання, чи він, бува, не на курорті, відповідає: «Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой ху*ни набрали»...
Оскільки рашисти розуміють, що Київ їм не взяти, то ставлять для себе більш «приземлені» завдання: «Будем пивко ху*ить. У них пиво… прямо вообще ох*нное».
Далеких планів на майбутнє робити не береться: «Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно че здесь и когда…».
«Бо перспектива у них одна: повернутись додому у пластикових пакетах. Не найкращий одяг для весілля», - кажуть в СБУ.
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