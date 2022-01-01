У Telegram створили фейковий акаунт волинської 14 ОМБр

У Telegram створили фейковий акаунт волинської 14 ОМБр
У Telegram створили фейковий канал Князівської бригади.

Про це інформують на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Просимо зайти на цей канал https://t.me/ombr_14 і поскаржитися, аби не дати ворогу можливість паплюжити ім’я Князівської бригади і розповсюджувати фейки! Сподіваємося на вашу допомогу і підтримку!" - йдеться у дописі.


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Теги: телеграм-канал, фейк, волинська бригада
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