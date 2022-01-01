У Telegram створили фейковий акаунт волинської 14 ОМБр
Сьогодні, 13:33
У Telegram створили фейковий канал Князівської бригади.
Про це інформують на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
"Просимо зайти на цей канал https://t.me/ombr_14 і поскаржитися, аби не дати ворогу можливість паплюжити ім’я Князівської бригади і розповсюджувати фейки! Сподіваємося на вашу допомогу і підтримку!" - йдеться у дописі.
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Про це інформують на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
"Просимо зайти на цей канал https://t.me/ombr_14 і поскаржитися, аби не дати ворогу можливість паплюжити ім’я Князівської бригади і розповсюджувати фейки! Сподіваємося на вашу допомогу і підтримку!" - йдеться у дописі.
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