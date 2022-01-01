У Telegram створили фейковий акаунт волинської 14 ОМБр





Про це інформують на



"Просимо зайти на цей канал https://t.me/ombr_14 і поскаржитися, аби не дати ворогу можливість паплюжити ім’я Князівської бригади і розповсюджувати фейки! Сподіваємося на вашу допомогу і підтримку!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Telegram створили фейковий канал Князівської бригади.Про це інформують на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого."Просимо зайти на цей канал https://t.me/ombr_14 і поскаржитися, аби не дати ворогу можливість паплюжити ім’я Князівської бригади і розповсюджувати фейки! Сподіваємося на вашу допомогу і підтримку!" - йдеться у дописі.

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