Дзюдоїст з Волині виборов «срібло» на Кубку Європи

Станіслав Корчемлюк виборов срібну медаль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, у ваговій категорії до 81 кг.



Про це повідомляє пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.



Станіслав Корчемлюк був єдиним представником України серед чоловіків на Кубку Європи серед юніорів (U-21) в Афінах.



Три поєдинка попередніх раундів та півфінальну сутичку волинський спортсмен виграв достроково, продемонструвавши якісну і результативну боротьбу.



У фіналі дзюдоїст поступився золотом азербайджанцю Магерраму Імамвердієву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмен Волинської обласної школи вищої спортивної майстерностівиборов срібну медаль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, у ваговій категорії до 81 кг.Про це повідомляє пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.Станіслав Корчемлюк був єдиним представником України серед чоловіків на Кубку Європи серед юніорів (U-21) в Афінах.Три поєдинка попередніх раундів та півфінальну сутичку волинський спортсмен виграв достроково, продемонструвавши якісну і результативну боротьбу.У фіналі дзюдоїст поступився золотом азербайджанцю

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