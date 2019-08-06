Дзюдоїст з Волині виборов «срібло» на Кубку Європи
Сьогодні, 13:55
Спортсмен Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Станіслав Корчемлюк виборов срібну медаль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, у ваговій категорії до 81 кг.
Про це повідомляє пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
Станіслав Корчемлюк був єдиним представником України серед чоловіків на Кубку Європи серед юніорів (U-21) в Афінах.
Три поєдинка попередніх раундів та півфінальну сутичку волинський спортсмен виграв достроково, продемонструвавши якісну і результативну боротьбу.
У фіналі дзюдоїст поступився золотом азербайджанцю Магерраму Імамвердієву.
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Про це повідомляє пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
Станіслав Корчемлюк був єдиним представником України серед чоловіків на Кубку Європи серед юніорів (U-21) в Афінах.
Три поєдинка попередніх раундів та півфінальну сутичку волинський спортсмен виграв достроково, продемонструвавши якісну і результативну боротьбу.
У фіналі дзюдоїст поступився золотом азербайджанцю Магерраму Імамвердієву.
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