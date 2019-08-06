Дзюдоїст з Волині виборов «срібло» на Кубку Європи

Дзюдоїст з Волині виборов «срібло» на Кубку Європи
Спортсмен Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Станіслав Корчемлюк виборов срібну медаль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, у ваговій категорії до 81 кг.

Про це повідомляє пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.

Станіслав Корчемлюк був єдиним представником України серед чоловіків на Кубку Європи серед юніорів (U-21) в Афінах.

Три поєдинка попередніх раундів та півфінальну сутичку волинський спортсмен виграв достроково, продемонструвавши якісну і результативну боротьбу.

У фіналі дзюдоїст поступився золотом азербайджанцю Магерраму Імамвердієву.


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Теги: дзюдо, Кубок Європи, Станіслав Корчемлюк
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