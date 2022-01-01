На Волині за добу розселили більше тисячі евакуйованих осіб
Сьогодні, 14:25
На Волині вчора, 27 березня, розселили більше тисячі вимушено евакуйованих осіб з інших регіонів.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Загалом з початку війни в області прийняли 36 тис. 400 внутрішніх переселенців. Вільних місць для поселення – близько 7 тисяч.
"Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх надати звертайтеся за телефонами: 066 657 09 15, (0332) 778 211", - інформують в ОВА.
27 березня прийняли та розсортували 1 вантажний автомобіль з товарами мілітарі, засобами гігієни, продуктами харчування, побутовою хімією, цивільним одягом, медикаментами. Загальна вага – 20 тонн.
Надіслали 2 багатотонні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, засобами гігієни, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності у Харківську та Київську області.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Загалом з початку війни в області прийняли 36 тис. 400 внутрішніх переселенців. Вільних місць для поселення – близько 7 тисяч.
"Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх надати звертайтеся за телефонами: 066 657 09 15, (0332) 778 211", - інформують в ОВА.
27 березня прийняли та розсортували 1 вантажний автомобіль з товарами мілітарі, засобами гігієни, продуктами харчування, побутовою хімією, цивільним одягом, медикаментами. Загальна вага – 20 тонн.
Надіслали 2 багатотонні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, засобами гігієни, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності у Харківську та Київську області.
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