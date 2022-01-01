На Волині за добу розселили більше тисячі евакуйованих осіб

На Волині вчора, 27 березня, розселили більше тисячі вимушено евакуйованих осіб з інших регіонів.Про це повідомив голова Волинської ОВАЗагалом з початку війни в області прийняли 36 тис. 400 внутрішніх переселенців. Вільних місць для поселення – близько 7 тисяч."Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх надати звертайтеся за телефонами: 066 657 09 15, (0332) 778 211", - інформують в ОВА.27 березня прийняли та розсортували 1 вантажний автомобіль з товарами мілітарі, засобами гігієни, продуктами харчування, побутовою хімією, цивільним одягом, медикаментами. Загальна вага – 20 тонн.Надіслали 2 багатотонні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, засобами гігієни, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності у Харківську та Київську області.