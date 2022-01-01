Де шукати роботу в Україні та за кордоном. СПИСОК СЕРВІСІВ
Сьогодні, 15:04
Війна змусила багатьох людей змінити кваліфікацію, а також стала причиною безробіття. Мільйони українців вимушені переїздити до більш безпечних регіонів країни або за кордон та шукати шляхи заробітку.
У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни.
Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:
1. В Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни;
2. У Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;
3. На сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;
4. Українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті.
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У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни.
Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:
1. В Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни;
2. У Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;
3. На сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;
4. Українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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