Де шукати роботу в Україні та за кордоном. СПИСОК СЕРВІСІВ





У Комітеті з питань цифрової трансформації



Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:



1. В Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі

2. У Telegram-каналі

3. На

4. Українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна змусила багатьох людей змінити кваліфікацію, а також стала причиною безробіття. Мільйони українців вимушені переїздити до більш безпечних регіонів країни або за кордон та шукати шляхи заробітку.У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни.Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:1. В Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни; 2. У Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;3. На сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;4. Українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті.

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