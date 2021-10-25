 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Поліція просить жителів не знущатися над крадіями, вони відповідатимуть перед законом

Поліція просить жителів не знущатися над крадіями, вони відповідатимуть перед законом
За 33 дні війни до поліції надійшло понад 900 тисяч повідомлень від громадян. Українці повідомляли про виявлення підозрілих осіб чи ймовірно вибухонебезпечні предмети.

Про це інформують на сторінці Нацполіції.

Загалом кількість заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення зменшилась у понад 2,5 раза у порівнянні з минулим роком. Наразі за зверненнями зафіксували близько 13 тисяч злочинів.

З них 10 тисяч – тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Голова Нацполіції Ігор Клименко звернув увагу на крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану. За такими фактами вже зареєстрували понад 330 кримінальних проваджень.

"Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх", – наголосив Клименко.

Він запевнив, що всі мародери відповідатимуть за законом, адже Україна – правова держава.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: крадіжки, воєнний стан, Ігор Клименко, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де шукати роботу в Україні та за кордоном. СПИСОК СЕРВІСІВ
Сьогодні, 15:04
На Волині за добу розселили більше тисячі евакуйованих осіб
Сьогодні, 14:25
33-тя доба російського вторгнення: яка ситуація в усіх регіонах України
Сьогодні, 13:19
Україна і Росія проведуть переговори у Стамбулі
Сьогодні, 07:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19-річну волинянку взяли під варту за крадіжку в умовах воєнного стану
Сьогодні, 15:34
Поліція просить жителів не знущатися над крадіями, вони відповідатимуть перед законом
Сьогодні, 15:20
Де шукати роботу в Україні та за кордоном. СПИСОК СЕРВІСІВ
Сьогодні, 15:04
З квітня у Росії стартує таємна мобілізація «БАРС», – ГУР
Сьогодні, 14:43
На Волині за добу розселили більше тисячі евакуйованих осіб
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Розібрав піч та виніс чавунну плиту: на Волині злодій обікрав будинок Розібрав піч та виніс чавунну плиту: на Волині злодій обікрав будинок
05 січень, 13:55
23-річна волинянка викрадала з будинків ювелірні вироби та гроші. ФОТО 23-річна волинянка викрадала з будинків ювелірні вироби та гроші. ФОТО
25 жовтень, 2021, 12:21
У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів
08 вересень, 2021, 17:52
Волинські поліцейські розповіли, як захистити свою квартиру від крадіїв Волинські поліцейські розповіли, як захистити свою квартиру від крадіїв
02 червень, 2021, 20:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19-річну волинянку взяли під варту за крадіжку в умовах воєнного стану
Сьогодні, 15:34
 0
Поліція просить жителів не знущатися над крадіями, вони відповідатимуть перед законом
Сьогодні, 15:20
 0
Де шукати роботу в Україні та за кордоном. СПИСОК СЕРВІСІВ
Сьогодні, 15:04
 0
З квітня у Росії стартує таємна мобілізація «БАРС», – ГУР
Сьогодні, 14:43
 0
На Волині за добу розселили більше тисячі евакуйованих осіб
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8