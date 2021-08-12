В Україні хочуть заборонити проросійські партії

В Україні хочуть заборонити проросійські партії
Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій.

Про це розповіла заступниця голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, інформують на сайті "Слуги народу".

За її словами, в умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

«Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає», – додала Ольга Совгиря.

Законопроєкт передбачає, що адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

«У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду», – наголосила народна депутатка.

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Теги: проросійські партії, Україна, заборона
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