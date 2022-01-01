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Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ

Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ
СБУ оприлюднила розповідь полоненого окупанта, який 24 лютого перетнув український державний кордон та вирушив з Криму в напрямку Гуляй-поля.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Росіянин каже, що частина його товаришів по службі, зрозумівши, що є учасниками війни, а не «спецоперації», мали намір відмовитися і вже навіть «бумажку сделали. Но старший приехал и сказал, что войны там нету, надо просто проходить…»

Натомість його підрозділ, попри те, що не був на передовій, розгромили українські захисники: «из 30 человек, которые приехали, 9 человек живы остались».

Вояка розповідає, що з ними були і строковики, які тільки за тиждень до початку воєнних дій підписали контракт. Тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років ув’язнення.

Дії свого командування оцінює як: «Нас просто кинули. Если бы нормальная армия была, они бы нас вытащили, наши тела увезли отсюда. Но тела наших там на поле у вас лежат».

Як і всі полонені, каже, що нікого не вбивав і взагалі не вміє користуватися автоматом.

Але наскільки правдиві його слова і який рівень шкоди він завдав нашій державі – встановлять слідчі та контррозвідники СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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