Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО

Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО
Із початком повномасштабної війни в Україні стрімко зріс курс валют. Наприклад, долар з 26 подорожчав до 33 гривень. До того ж після введення воєнного стану НБУ заборонило купівлю валюти.

Про це пише 12 канал.

«В економіці є поняття попиту і пропозицій, тобто попит – це бажання купувати, а пропозиція – це те, що хочуть продавати, і в сучасних умовах бажання купувати, або попит на іноземну валюту є значно вищим, ніж пропозиція цієї валюти», – пояснила економістка Оксана Урбан.

Мовляв, таке обмеження НБУ ввів, щоб стабілізувати роботу фінансової системи в умовах війни. В обмінниках, де нам довелося побувати, цієї заборони дотримуються.

Офіційний курс від НБУ нині трохи більше від 29 грн купівля і майже 31 грн продаж. Щоб обміняти валюту на гривні в обмінниках, зараз вам доведеться віддати 32,30 грн, а людей, кажуть касири, дуже мало.

Частіше, розповідають, волиняни підходять поцікавитися курсом долара або інших валют. Щодо курсу, діляться касири, зараз він послабшав порівняно з першими днями війни.

До слова, в обласному центрі Волині відкриті не всі обмінники. Більшість касирів кажуть, що як такого попиту серед клієнтів немає. Відповідно частина обмінників закрита.

В обміннику, який був відкритий, розповіли, що люди можливістю купити долар не користуються, тільки здають.

На «чорному» ринку, кажуть поза камерою, ситуація не дуже різниться. Купити долари можна за 33-34 грн.

Та от щодо будь-яких прогнозів економісти вагаються. На їх думку, усе залежатиме від попиту.

«Як на мене, на коливання валюти зараз впливає в першу чергу паніка серед наших жителів, бажання виїжджати за кордон і максимально обмінювати гривневі заощадження на іноземну валюту. Цим спекулюють ті, хто продає валюту неофіційно, оскільки банки зараз валюту зовсім не продають», – каже Оксана Урбан.

Волинянам економісти радять потурбуватися про всі можливі ризики і мати про собі і готівкову гривню, і хоч трішки валюти, і, звісно ж, дієві картки.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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