Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО





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«В економіці є поняття попиту і пропозицій, тобто попит – це бажання купувати, а пропозиція – це те, що хочуть продавати, і в сучасних умовах бажання купувати, або попит на іноземну валюту є значно вищим, ніж пропозиція цієї валюти», – пояснила економістка Оксана Урбан.



Мовляв, таке обмеження НБУ ввів, щоб стабілізувати роботу фінансової системи в умовах війни. В обмінниках, де нам довелося побувати, цієї заборони дотримуються.



Офіційний курс від НБУ нині трохи більше від 29 грн купівля і майже 31 грн продаж. Щоб обміняти валюту на гривні в обмінниках, зараз вам доведеться віддати 32,30 грн, а людей, кажуть касири, дуже мало.



Частіше, розповідають, волиняни підходять поцікавитися курсом долара або інших валют. Щодо курсу, діляться касири, зараз він послабшав порівняно з першими днями війни.



До слова, в обласному центрі Волині відкриті не всі обмінники. Більшість касирів кажуть, що як такого попиту серед клієнтів немає. Відповідно частина обмінників закрита.



В обміннику, який був відкритий, розповіли, що люди можливістю купити долар не користуються, тільки здають.



На «чорному» ринку, кажуть поза камерою, ситуація не дуже різниться. Купити долари можна за 33-34 грн.



Та от щодо будь-яких прогнозів економісти вагаються. На їх думку, усе залежатиме від попиту.



«Як на мене, на коливання валюти зараз впливає в першу чергу паніка серед наших жителів, бажання виїжджати за кордон і максимально обмінювати гривневі заощадження на іноземну валюту. Цим спекулюють ті, хто продає валюту неофіційно, оскільки банки зараз валюту зовсім не продають», – каже Оксана Урбан.



Волинянам економісти радять потурбуватися про всі можливі ризики і мати про собі і готівкову гривню, і хоч трішки валюти, і, звісно ж, дієві картки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із початком повномасштабної війни в Україні стрімко зріс курс валют. Наприклад, долар з 26 подорожчав до 33 гривень. До того ж після введення воєнного стану НБУ заборонило купівлю валюти.Про це пише 12 канал «В економіці є поняття попиту і пропозицій, тобто попит – це бажання купувати, а пропозиція – це те, що хочуть продавати, і в сучасних умовах бажання купувати, або попит на іноземну валюту є значно вищим, ніж пропозиція цієї валюти», – пояснила економісткаМовляв, таке обмеження НБУ ввів, щоб стабілізувати роботу фінансової системи в умовах війни. В обмінниках, де нам довелося побувати, цієї заборони дотримуються.Офіційний курс від НБУ нині трохи більше від 29 грн купівля і майже 31 грн продаж. Щоб обміняти валюту на гривні в обмінниках, зараз вам доведеться віддати 32,30 грн, а людей, кажуть касири, дуже мало.Частіше, розповідають, волиняни підходять поцікавитися курсом долара або інших валют. Щодо курсу, діляться касири, зараз він послабшав порівняно з першими днями війни.До слова, в обласному центрі Волині відкриті не всі обмінники. Більшість касирів кажуть, що як такого попиту серед клієнтів немає. Відповідно частина обмінників закрита.В обміннику, який був відкритий, розповіли, що люди можливістю купити долар не користуються, тільки здають.На «чорному» ринку, кажуть поза камерою, ситуація не дуже різниться. Купити долари можна за 33-34 грн.Та от щодо будь-яких прогнозів економісти вагаються. На їх думку, усе залежатиме від попиту.«Як на мене, на коливання валюти зараз впливає в першу чергу паніка серед наших жителів, бажання виїжджати за кордон і максимально обмінювати гривневі заощадження на іноземну валюту. Цим спекулюють ті, хто продає валюту неофіційно, оскільки банки зараз валюту зовсім не продають», – каже Оксана Урбан.Волинянам економісти радять потурбуватися про всі можливі ризики і мати про собі і готівкову гривню, і хоч трішки валюти, і, звісно ж, дієві картки.

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