Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати
Сьогодні, 17:09
Через пожежу на нафтобазі у Луцьку, яка виникла внаслідок ракетного удар, фахівці перевірили якість повітря в обласному центрі.
Про це розповіла Суспільному заступниця директора з дослідження фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Костирка.
Заміри повітря зробили в чотирьох точках міста.
Як розповіла Надія Костирка, знизити наслідки горіння нафтопродуктів допоміг сильний вітер: "Об’єкт знаходиться в промисловій зоні, фактично, вітер нам допоміг і це не дозволило лягти концентровано цьому диму на житлову забудову, тому перевищень в жодній з точок не було. Ні окису вуглецю, ні сірчистого ангідриду, ні діоксиду азоту, по чому ми проводили заміри".
Зі слів фахівчині, після запровадження воєнного стану обласний центр контролю і профілактики хвороб почав щодня моніторити якість питної води у водогонах та тричі на день перевіряти природний радіаційний фон на Волині. Наразі будь-яких перевищень норми не фіксували.
Нагадаємо, що близько о 22:00 27 березня у Луцьку пролунали декілька вибухів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, по нафтобазі у Луцьку завдали ракетний удар.
Станом на ранок 28 березня рятувальникам вдалося локалізувати займання з допомогою піни. Роботи на об'єкті тривають впродовж дня.
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Про це розповіла Суспільному заступниця директора з дослідження фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Костирка.
Заміри повітря зробили в чотирьох точках міста.
Як розповіла Надія Костирка, знизити наслідки горіння нафтопродуктів допоміг сильний вітер: "Об’єкт знаходиться в промисловій зоні, фактично, вітер нам допоміг і це не дозволило лягти концентровано цьому диму на житлову забудову, тому перевищень в жодній з точок не було. Ні окису вуглецю, ні сірчистого ангідриду, ні діоксиду азоту, по чому ми проводили заміри".
Зі слів фахівчині, після запровадження воєнного стану обласний центр контролю і профілактики хвороб почав щодня моніторити якість питної води у водогонах та тричі на день перевіряти природний радіаційний фон на Волині. Наразі будь-яких перевищень норми не фіксували.
Нагадаємо, що близько о 22:00 27 березня у Луцьку пролунали декілька вибухів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, по нафтобазі у Луцьку завдали ракетний удар.
Станом на ранок 28 березня рятувальникам вдалося локалізувати займання з допомогою піни. Роботи на об'єкті тривають впродовж дня.
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