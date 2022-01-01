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Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати

Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати
Через пожежу на нафтобазі у Луцьку, яка виникла внаслідок ракетного удар, фахівці перевірили якість повітря в обласному центрі.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора з дослідження фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Костирка.

Заміри повітря зробили в чотирьох точках міста.

Як розповіла Надія Костирка, знизити наслідки горіння нафтопродуктів допоміг сильний вітер: "Об’єкт знаходиться в промисловій зоні, фактично, вітер нам допоміг і це не дозволило лягти концентровано цьому диму на житлову забудову, тому перевищень в жодній з точок не було. Ні окису вуглецю, ні сірчистого ангідриду, ні діоксиду азоту, по чому ми проводили заміри".

Зі слів фахівчині, після запровадження воєнного стану обласний центр контролю і профілактики хвороб почав щодня моніторити якість питної води у водогонах та тричі на день перевіряти природний радіаційний фон на Волині. Наразі будь-яких перевищень норми не фіксували.

Нагадаємо, що близько о 22:00 27 березня у Луцьку пролунали декілька вибухів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, по нафтобазі у Луцьку завдали ракетний удар.

Станом на ранок 28 березня рятувальникам вдалося локалізувати займання з допомогою піни. Роботи на об'єкті тривають впродовж дня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк. нафтобаза
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