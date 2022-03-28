 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Херсонщині окупанти почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

На Херсонщині окупанти почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні
У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями.

Про це пише Українська правда з посиланням на місцевих мешканців, депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.

Нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу", - сказав Хлань.

У магазинах міста приймати російську валюту відмовляються.

За офіційним курсом, 10 тисяч російських рублів складають трошки більше 100 доларів США.

Хлань також повідомив, що 27 березня в Генічеську нібито "підірвали військкомат, де базувались окупанти".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати
Сьогодні, 17:09
Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ
Сьогодні, 16:14
Поліція просить жителів не знущатися над крадіями, вони відповідатимуть перед законом
Сьогодні, 15:20
Де шукати роботу в Україні та за кордоном. СПИСОК СЕРВІСІВ
Сьогодні, 15:04
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати
Сьогодні, 17:09
На Херсонщині окупанти почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні
Сьогодні, 16:56
Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ
Сьогодні, 16:14
В Україні хочуть заборонити проросійські партії
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати
Сьогодні, 17:09
Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ
Сьогодні, 16:14
33-тя доба російського вторгнення: яка ситуація в усіх регіонах України 33-тя доба російського вторгнення: яка ситуація в усіх регіонах України
Сьогодні, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати
Сьогодні, 17:09
 0
На Херсонщині окупанти почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні
Сьогодні, 16:56
 0
Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
 0
Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ
Сьогодні, 16:14
 0
В Україні хочуть заборонити проросійські партії
Сьогодні, 15:51
 0
Медіа
відео
1/8