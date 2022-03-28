На Херсонщині окупанти почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні
Сьогодні, 16:56
У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями.
Про це пише Українська правда з посиланням на місцевих мешканців, депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.
Нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу", - сказав Хлань.
У магазинах міста приймати російську валюту відмовляються.
За офіційним курсом, 10 тисяч російських рублів складають трошки більше 100 доларів США.
Хлань також повідомив, що 27 березня в Генічеську нібито "підірвали військкомат, де базувались окупанти".
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Про це пише Українська правда з посиланням на місцевих мешканців, депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.
Нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу", - сказав Хлань.
У магазинах міста приймати російську валюту відмовляються.
За офіційним курсом, 10 тисяч російських рублів складають трошки більше 100 доларів США.
Хлань також повідомив, що 27 березня в Генічеську нібито "підірвали військкомат, де базувались окупанти".
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