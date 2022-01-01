Ірпінь звільнили від російських окупантів, – мер міста Олександр Маркушин





Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у



"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям", - сказав Маркушин.



Також він розповів, що у місті зараз йдуть зачистки, а також можливі атаки росіян. Жителів Ірпеня поки що просять не повертатися до міста - це небезпечно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ірпінь на Київщині українські війська звільнили від російських окупантів.Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у телеграм-каналі "Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям", - сказав Маркушин.Також він розповів, що у місті зараз йдуть зачистки, а також можливі атаки росіян. Жителів Ірпеня поки що просять не повертатися до міста - це небезпечно.

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