Ірпінь звільнили від російських окупантів, – мер міста Олександр Маркушин
Сьогодні, 17:15
Ірпінь на Київщині українські війська звільнили від російських окупантів.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у телеграм-каналі.
"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям", - сказав Маркушин.
Також він розповів, що у місті зараз йдуть зачистки, а також можливі атаки росіян. Жителів Ірпеня поки що просять не повертатися до міста - це небезпечно.
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Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у телеграм-каналі.
"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям", - сказав Маркушин.
Також він розповів, що у місті зараз йдуть зачистки, а також можливі атаки росіян. Жителів Ірпеня поки що просять не повертатися до міста - це небезпечно.
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