На Волині чоловік вбив свого знайомого

У Ковелі від тяжких тілесних ушкоджень загинув чоловік: поліцейські затримали зловмисника.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.До Ковельського управління поліції надійшло повідомлення, що за місцем проживання помер 39-річний чоловік із явними тілесними ушкодженнями. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Поліцейські встановили, що учора під вечір, 27 березня, у помешканні потерпілого виникла суперечка між ним та його двома знайомими, яка переросла у бійку. Один із нападників, 34-річний ковельчанин, завдав ножовий удар по тілу потерпілого. Чоловік від отриманих травм помер. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.