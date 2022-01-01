Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку
Сьогодні, 18:37
В одному з будинків Луцька місцеві жителі облаштували бомбосховище. У ньому є дитячий куток, місце для ночівлі, холодильник, запас їжі, води та безплатний інтернет
Про це розповіла Суспільному мешканка багатоповерхівки Алла Бабула.
Бомбосховище складається з двох частин та розраховане на 400 людей.
Алла Бабула з перших днів вторгнення Росії в Україну взялася облаштовувати сховище і гуртувати сусідів. Для дітей, які живуть у будинку облаштували куточок з іграшками.
Також у приміщенні встановили холодильник з продуктами, які сусіди принесли з дому. У сховищі є можливість випити чаю та поїсти.
У бомбосховище під час повітряних тривог впускають людей з сусідніх будинків, магазинів та перехожих. В усіх людей перевіряють документи.
"Безпека у нас – це пункт № 1. Якщо бачите щось підозріле – тихенько мені на вушко сказали, і є хлопці, які на телефоні, підійдуть і за п'ять хвилин і розберемося", — говорить Алла Бабула.
В укритті також надають тимчасовий нічліг для переселенців та допомагають облаштуватися в Луцьку. У бомбосховищі зупинялися люди з Охтирки, Бучі та Харкова.
Тут знайшла прихисток Наталія Скора із Рубіжного. До Луцька жінка приїхала наприкінці лютого, ніч довелось провести в машині, потім оселилися в тимчасовому помешканні.
"У Рубіжному люди два тижні сидять без води, світла їжі, без нічого. Виходить половина міста зайняли окупанти, а в іншій половині — наші ЗСУ. Місто на лінії вогню й там, практично, не лишилося жодного "живого" будинку", — говорить переселенка.
Жінка каже: раніше вдалось зв'язатися з сусідами, вони розповіли, що в їхній будинок влучив снаряд. Що з їхньою квартирою нині — невідомо, зараз зв'язку у місті немає.
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Про це розповіла Суспільному мешканка багатоповерхівки Алла Бабула.
Бомбосховище складається з двох частин та розраховане на 400 людей.
Алла Бабула з перших днів вторгнення Росії в Україну взялася облаштовувати сховище і гуртувати сусідів. Для дітей, які живуть у будинку облаштували куточок з іграшками.
Також у приміщенні встановили холодильник з продуктами, які сусіди принесли з дому. У сховищі є можливість випити чаю та поїсти.
У бомбосховище під час повітряних тривог впускають людей з сусідніх будинків, магазинів та перехожих. В усіх людей перевіряють документи.
"Безпека у нас – це пункт № 1. Якщо бачите щось підозріле – тихенько мені на вушко сказали, і є хлопці, які на телефоні, підійдуть і за п'ять хвилин і розберемося", — говорить Алла Бабула.
В укритті також надають тимчасовий нічліг для переселенців та допомагають облаштуватися в Луцьку. У бомбосховищі зупинялися люди з Охтирки, Бучі та Харкова.
Тут знайшла прихисток Наталія Скора із Рубіжного. До Луцька жінка приїхала наприкінці лютого, ніч довелось провести в машині, потім оселилися в тимчасовому помешканні.
"У Рубіжному люди два тижні сидять без води, світла їжі, без нічого. Виходить половина міста зайняли окупанти, а в іншій половині — наші ЗСУ. Місто на лінії вогню й там, практично, не лишилося жодного "живого" будинку", — говорить переселенка.
Жінка каже: раніше вдалось зв'язатися з сусідами, вони розповіли, що в їхній будинок влучив снаряд. Що з їхньою квартирою нині — невідомо, зараз зв'язку у місті немає.
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