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Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку

Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку
В одному з будинків Луцька місцеві жителі облаштували бомбосховище. У ньому є дитячий куток, місце для ночівлі, холодильник, запас їжі, води та безплатний інтернет

Про це розповіла Суспільному мешканка багатоповерхівки Алла Бабула.

Бомбосховище складається з двох частин та розраховане на 400 людей.

Алла Бабула з перших днів вторгнення Росії в Україну взялася облаштовувати сховище і гуртувати сусідів. Для дітей, які живуть у будинку облаштували куточок з іграшками.

Також у приміщенні встановили холодильник з продуктами, які сусіди принесли з дому. У сховищі є можливість випити чаю та поїсти.

У бомбосховище під час повітряних тривог впускають людей з сусідніх будинків, магазинів та перехожих. В усіх людей перевіряють документи.

"Безпека у нас – це пункт № 1. Якщо бачите щось підозріле – тихенько мені на вушко сказали, і є хлопці, які на телефоні, підійдуть і за п'ять хвилин і розберемося", — говорить Алла Бабула.

В укритті також надають тимчасовий нічліг для переселенців та допомагають облаштуватися в Луцьку. У бомбосховищі зупинялися люди з Охтирки, Бучі та Харкова.

Тут знайшла прихисток Наталія Скора із Рубіжного. До Луцька жінка приїхала наприкінці лютого, ніч довелось провести в машині, потім оселилися в тимчасовому помешканні.
Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку

"У Рубіжному люди два тижні сидять без води, світла їжі, без нічого. Виходить половина міста зайняли окупанти, а в іншій половині — наші ЗСУ. Місто на лінії вогню й там, практично, не лишилося жодного "живого" будинку", — говорить переселенка.

Жінка каже: раніше вдалось зв'язатися з сусідами, вони розповіли, що в їхній будинок влучив снаряд. Що з їхньою квартирою нині — невідомо, зараз зв'язку у місті немає.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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