Над Харківщиною українські військові збили ворожий винищувач
Сьогодні, 18:18
На Харківщині українські військові збили безпілотник та літак.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід"
"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Повітряне командування "Схід"
"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!" - йдеться в повідомленні.
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