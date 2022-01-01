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Над Харківщиною українські військові збили ворожий винищувач

Над Харківщиною українські військові збили ворожий винищувач
На Харківщині українські військові збили безпілотник та літак.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід"

"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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