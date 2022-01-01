Над Харківщиною українські військові збили ворожий винищувач





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"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині українські військові збили безпілотник та літак.Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" "На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!" - йдеться в повідомленні.

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