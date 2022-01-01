Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
Сьогодні, 19:09
Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі і досі триває.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня. Сьогодні о 08:12 її вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігали пожежу та дим. Згодом стало відомо, що це були удари по нафтобазі. Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня. Сьогодні о 08:12 її вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігали пожежу та дим. Згодом стало відомо, що це були удари по нафтобазі. Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 1
Тримайтеся, хлопці!
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 29 березня
Сьогодні, 20:00
Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
Сьогодні, 19:09
Медіа