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Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО

Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі і досі триває.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня. Сьогодні о 08:12 її вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація", - йдеться у повідомленні.
Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО

Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігали пожежу та дим. Згодом стало відомо, що це були удари по нафтобазі. Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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