Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



"Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня. Сьогодні о 08:12 її вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігали пожежу та дим. Згодом стало відомо, що це були Юрій Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі і досі триває.Про це повідомляє пресслужба ДСНС "Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня. Сьогодні о 08:12 її вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігали пожежу та дим. Згодом стало відомо, що це були удари по нафтобазі . Про це повідомив начальник Волинської обласної державної адміністрації

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