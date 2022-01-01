Погода у Луцьку на завтра, 29 березня

Завтра, 29 березня, вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура вночі 8-9° тепла, вдень 10-13° з позначкою "плюс".У церковних святцях під цим днем вшановуються три мученика: Савин, Папа і Трохим. У народі говорили: "На Савина сані покинь, воза посунь", "Сонця хоч і немає, а вода все одно тече". А якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від Сонця, а не від дощу: "Коли весна красними днями зганяє сніг - родиться хліб".