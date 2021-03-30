У Нововолинській громаді попрощалися з Героями

28 березня у Нововолинській громаді прощалися з двома Героями, які віддали життя, обороняючи Україну від російських окупантів.Про це повідомляє Нововолинська міська рада.У Хрестовоздвиженському храмі міста відбулася прощальна панахида за нововолинцем. А в Благодатному віддали шануВчора, 27 березня, у Свято-Михайлівському храмі міста відбулося прощання із захисником УкраїниПопрощатися та провести в останню путь загиблих прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі мешканці Нововолинська та Благодатного.Війна безжальна і жорстока, наповнена горем втрат і розпачем. Війна забирає кращих."Ми вдячні нашим воїнам, які ціною життя виборюють мирне небо. Не забудемо Героїв та не пробачимо окупантам", - йдеться у повідомленні міської ради.