У Нововолинській громаді попрощалися з Героями
Сьогодні, 20:51
28 березня у Нововолинській громаді прощалися з двома Героями, які віддали життя, обороняючи Україну від російських окупантів.
Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
У Хрестовоздвиженському храмі міста відбулася прощальна панахида за нововолинцем Олександром Агафоновим. А в Благодатному віддали шану Олександру Горбунову.
Вчора, 27 березня, у Свято-Михайлівському храмі міста відбулося прощання із захисником України Євгеном Анталовці.
Попрощатися та провести в останню путь загиблих прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі мешканці Нововолинська та Благодатного.
Війна безжальна і жорстока, наповнена горем втрат і розпачем. Війна забирає кращих.
"Ми вдячні нашим воїнам, які ціною життя виборюють мирне небо. Не забудемо Героїв та не пробачимо окупантам", - йдеться у повідомленні міської ради.
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Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
У Хрестовоздвиженському храмі міста відбулася прощальна панахида за нововолинцем Олександром Агафоновим. А в Благодатному віддали шану Олександру Горбунову.
Вчора, 27 березня, у Свято-Михайлівському храмі міста відбулося прощання із захисником України Євгеном Анталовці.
Попрощатися та провести в останню путь загиблих прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі мешканці Нововолинська та Благодатного.
Війна безжальна і жорстока, наповнена горем втрат і розпачем. Війна забирає кращих.
"Ми вдячні нашим воїнам, які ціною життя виборюють мирне небо. Не забудемо Героїв та не пробачимо окупантам", - йдеться у повідомленні міської ради.
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