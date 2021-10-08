Дві волинські парафії перейшли в ПЦУ
Сьогодні, 22:07
Громади сіл Куликовичі Маневицького та Михлин Горохівського деканату – тепер у Православній церкві України.
Про це повідомляє Волинська Єпархія ПЦУ.
Інформують, що уповноважені представники парафій звернулися в управління єпархії. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл
прийняв делегації та видав відповідні укази про зарахування.
Маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський написав у фейсбуці: «Вітаємо протоієрея Олександра Климука, настоятеля Свято-Покровського храму села Куликовичі, у родині Волинської єпархії Православної церкви України. Будьте, як отець Олександр!».
А протоієрей Андрій Сидор, очільник Горохівського деканату, зазначив, що громада села Михлин (Сенкевичівський округ) переважною більшістю проголосувала про вихід з московського патріархату і долучається Української церкви. «В єдиності – сила народу!»
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Про це повідомляє Волинська Єпархія ПЦУ.
Інформують, що уповноважені представники парафій звернулися в управління єпархії. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл
прийняв делегації та видав відповідні укази про зарахування.
Маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський написав у фейсбуці: «Вітаємо протоієрея Олександра Климука, настоятеля Свято-Покровського храму села Куликовичі, у родині Волинської єпархії Православної церкви України. Будьте, як отець Олександр!».
А протоієрей Андрій Сидор, очільник Горохівського деканату, зазначив, що громада села Михлин (Сенкевичівський округ) переважною більшістю проголосувала про вихід з московського патріархату і долучається Української церкви. «В єдиності – сила народу!»
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