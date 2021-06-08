«Укрзалізниця» відновила продаж квитків на волинський потяг та ще понад 40 рейсів

Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка, - йдеться на сторінці залізничників.У той же час Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон, відтак Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.До переліку відновлених рейсів потрапив потяг "Київ-Ковель".Квитки можна придбати у залізничних касах, на сайті, у Viber-боті, у Telegram-боті, у Facebook Messenger, у Apple Messages.