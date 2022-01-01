29 березня на Волині: гортаючи календар

29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 березня, у світі відзначають Всесвітній день піаніста, а віряни вшановують пам'ять великомученика Савіна.

День народження сьогодні відзначає заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт (на фото). Також день народження 29 березня у журналістки Олени П’яних.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, невичерпної енергії та любові.

Іменини цього дня – у Трохима й Олександра. Хай ангел-охоронець буде завжди поряд із вами.

Цей день в історії:
• 1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола
• 1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром
• 1933 – валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні
1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).
• 1998 – Парламентські вибори в Україні 1998
• 2004 – в Україні створили Громадянську кампанію "Пора!"

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна цього дня лаятися з рідними й ображатися на них;
Не варто нині позичати гроші у борг;
Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати;
Не можна у цей день приймати важливі рішення.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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