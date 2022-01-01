Противник ослаблений, дезорієнтований, – Генштаб

Завершується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу.Українські захисники зосереджують зусилля на:- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.