Противник ослаблений, дезорієнтований, – Генштаб

Противник ослаблений, дезорієнтований, – Генштаб
Завершується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу.

Українські захисники зосереджують зусилля на:

- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;

- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;

- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

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Теги: війна, росія, Україна
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