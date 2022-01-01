«Українці не повинні гинути, бо дехто не може знайти сміливість передати нам зброю», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українського народу. Розпочав Президент із хорошої новини про те, що українські захисники просуваються на Київщині та повертають контроль над українською територією – звільнили Ірпінь.Глава держави розповів, що окупантів відштовхують від Києва та Ірпеня, проте все ж рано говорити про безпеку в цій частині Київщини, бойові дії тривають.«Російські війська утримують під своїм контролем півіч Київщини, маючи ресурси та живу силу, намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним», - сказав Зеленський.Ситуація залишається напруженою у всіх точках зіткнення.«Це безжальна проти нашого народу, наших людей, наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей. Маріуполь так залишається заблокованим. Російські війська так і не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, тому ситуацію треба сприймати врівноважено і мудро, наскільки це можливо», - порадив президент.Володимир Олександрович сказав, що Україні ще потрібен час та розповів, що у нього був дуже активний дипломатичний день, оскільки спілкувався з представниками різних країн.Зокрема, президент поспілкувався з прем’єр-міністром Британії Джонсоном, прем’єр-міністром Канади Трюдо, канцлером Німеччини Шольцом, прем’єр-міністром Італії Драгі та президентом Азербайджану Алієвим. Домовилися про подальшу співпрацю з кожним лідером.«Україна не може та не буде погоджуватися з пасивною санаційною позицією деяких суб’єктів щодо Росії. Не повинно бути жодних підвішених санкційних пакетів», - сказав президент України та нагадав, що минулого року Україна говорила про необхідність потужних превентивних санкцій.На тезу про те, що ембарго на постачання російської нафти та інші посилення санкцій буде тільки у випадку, якщо Росія застосує хімічну зброю Зеленський відповів: «Немає слів. Вдумайтеся до чого це все дійшло – чекати на хімічну зброю. А хіба все, що російські військові зробили і роблять не заслуговує на нафтове ембарго?».Володимир Зеленський зазначив, що для України важливо, щоб санкційні пакети були дієвими та достатньо серйозними.«Якщо санкційні пакети недієві та їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволити собі і надалі те, що роблять зараз. Ціну за це платять українці тисячами своїх життів», - сказав глава держави.Також Володимир Зеленський повідомив, що при Офісі президента створюють групу українських та міжнародних експертів, які аналізуватимуть дієвість санкцій.«Українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні зброю. Страх завжди робить спів відповідальним. Якщо хтось боїться Росію і ухвалити важливі для нас рішення, то це робить цих людей спів відповідальними за ту катастрофу, яку роблять російські військові в наших містах. Бо якщо могли врятувати, то повинні були врятувати», - сказав Володимир Зеленський.