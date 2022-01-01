За добу українські військові збили 8 ворожих літаків та 3 вертольоти

За добу українські військові збили 8 ворожих літаків та 3 вертольоти
Українські захисники вражають повітряні цілі російських окупнатів.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

Так, за минулу добу Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей окупантів.

Українські захисники збили вісім літаків, три гвинтокрили, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

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Теги: ППО, війна, Україна, росія
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