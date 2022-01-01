За добу українські військові збили 8 ворожих літаків та 3 вертольоти





Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.



Так, за минулу добу Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей окупантів.



Українські захисники збили вісім літаків, три гвинтокрили, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники вражають повітряні цілі російських окупнатів.Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.Так, за минулу добу Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей окупантів.Українські захисники збили вісім літаків, три гвинтокрили, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

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