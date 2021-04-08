«Укроборонпром» ремонтує російські танки, щоб використати їх проти окупантів





Про це повідомляє



За місяць війни Росії проти України, наші захисники втратили 74 танки. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога. Таким чином збільшивши кількість танків в українській армії.



Деякі з цих танків одразу готові до бою. Інші ж потребують ремонту. Цим займається "Укроборонпром", який має і необхідних спеціалістів, і обладнання.



При цьому на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують не лише захоплені танки чи бойові броньовані машини, але й потужнішу техніку. Тут освоїли ремонт трофейних реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетного комплексу "Оса".



Варто додати, що з початку війни, підприємства "Укроборонпрому" перейшли на цілодобову роботу для виготовлення та ремонту військової техніки для української армії.





Важливо! Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чимало військової техніки, яку українські військові використовують у війні, вони отримали як трофейну від росіян. Її відправляють на ремонт, після чого вона знову відправляється на фронтПро це повідомляє Канал24 , посилаючись на "Укроборонпром".За місяць війни Росії проти України, наші захисники втратили 74 танки. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога. Таким чином збільшивши кількість танків в українській армії.Деякі з цих танків одразу готові до бою. Інші ж потребують ремонту. Цим займається "Укроборонпром", який має і необхідних спеціалістів, і обладнання.При цьому на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують не лише захоплені танки чи бойові броньовані машини, але й потужнішу техніку. Тут освоїли ремонт трофейних реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетного комплексу "Оса".Варто додати, що з початку війни, підприємства "Укроборонпрому" перейшли на цілодобову роботу для виготовлення та ремонту військової техніки для української армії.Важливо! Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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